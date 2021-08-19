WhatsApp анонсировал запуск функции исчезающих сообщений

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Пользователи получили возможность отправлять сообщения, которые самоуничтожатся через 90 дней, сообщает zakon.kz.

Нововведение позволит пользователям задействовать самоочистку чатов от переписки семидневной и суточной давности, передает портал WABetaInfo.

Обновление под кодовым номером 2.21.17.16 пока будет доступно только пользователям платформы Android.

На сегодняшний день нововведение тестируется в рамках бета-версии приложения. Отмечается, что тестирование данной опции займет у разработчиков продолжительное время.