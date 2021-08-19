Мужчина в центре Вашингтона заявил о взрывном устройстве в своей машине

В центре Вашингтона полицейские ведут переговоры с мужчиной в пикапе, утверждающим, что у него есть взрывное устройство, сообщает zakon.kz.

Мужчина в пикапе возле библиотеки Конгресса США, заявил полиции, что у него в машине имеется бомба, а в его руках видели подобие детонатора, передает РИА Новости.

Территория вокруг здания оцеплена, люди эвакуированы.

На одном из снимков, выложенных в сеть, фигурирует европейского вида мужчина 40-50 лет. Это 49-летний правый белый экстремист Рэй Росберри из Северной Каролины. По пути к правительственному кварталу он вел получасовую трансляцию в Facebook, в которой потребовал телефонных переговоров с Байденом и заявил, что готов умереть за Америку. Росберри утверждает, что в кузове его пикапа бомба, а детонатор в руках. Кроме угроз он бросается однодолларовыми купюрами — ими усеяна дорога вокруг его машины

Революция уже началась. Она здесь. Рэй Росберри

На момент публикации материала страница в Facebook, предположительно, принадлежащая мужчине, была заблокирована.

Ранее в этот же день полиция Капитолия предупредила об угрозе взрыва в районе библиотеки американского конгресса и в связи с этим призвала прохожих избегать нахождения на этой территории. Библиотека находится в непосредственной близости от Верховного суда США и здания Капитолия.