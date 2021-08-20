Уникальное предложение для владельцев премиальных карт Visa

Стремительность жизни диктует свои правила, и одно из них касается удобства оплаты товаров и услуг. Этот вопрос легко решают бесконтактные платежи: современные банковские карты не только обеспечивают скорость оплаты, но и помогают сделать жизнь более комфортной в, казалось бы, повседневных вещах.

Возможно ли как-то улучшить и без того максимально усовершенствованные платежные карты? Платежная система Visa доказала, что можно. С премиальными платежными картами Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite отдых как на территории Казахстана, так и за его пределами станет незабываемым. Премиальная карта обеспечит бесплатное посещение более чем 1300 бизнес-залов в аэропортах по всему миру по программе Key Lounge.

Уникальные предложения начинаются еще задолго до самого путешествия: для владельцев премиальных карт Visa до 31 октября предусмотрен приятный бонус в виде 20% скидки при покупке билетов. В Международном аэропорту Алматы пассажиру не придется волноваться за целостность багажа - его упакуют бесплатно.

Куда бы ни отправился держатель премиальной карты Visa, везде он найдет выгодные предложения. Например, сможет с комфортом разместиться в отеле The Ritz-Carlton Nur-Sultan с 30% скидкой на проживание. Уникальные бонусы подготовили и другие гостиничные комплексы. Также стала доступна программа VIP Lounge, благодаря которой можно провести деловую встречу в любом бизнес-зале по всему миру, в том числе и в Нур-Султане.

Но и на этом уникальность предложений для держателей премиальных карт Visa не заканчивается. Для них предусмотрены различные бонусные программы в самых лучших сетях ресторанов.

Так, в сети ресторанов Parmigiano Group посетитель сможет отведать фирменный кофе и десерт от шеф-кондитера мирового уровня и получит бонус в 15% на каждый счет этой сети. Но и это еще не все.

До 31 марта 2022 года владельцы премиальных карт Visa могут сделать заказ на businessjets.aero прямиком из ресторана Olivier с бесплатной доставкой блюд чартерным рейсом.

Комфорт жизни и удобство оплаты премиальные карты Visa обеспечат и в других сервисах: от услуг консьержей до личного автоадвоката.

Visa является глобальной платежной системой. Более 200 стран и регионов мира уже пользуются услугами компании. Ознакомиться с дополнительными привилегиями, предусмотренными для владельцев премиальных карт, можно на официальном сайте visa.com.kz.

У нас не всегда есть возможность соответствовать скорости сегодняшней динамичной жизни, но платежная система Visa компенсирует эти старания и делает своих клиентов уникальными. Она привносит определенные удобства, о которых мы не задумываемся, и напоминает о том, что радость - в мелочах.