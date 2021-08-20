Китай примет меры по стабилизации инвестиций в обрабатывающую промышленность

Китай примет ряд мер для стабилизации инвестиций в обрабатывающую промышленность, заявили в Государственном комитете по делам развития и реформ КНР.

Китай будет стимулировать "зеленые" инвестиции, поощряя инвестиции в технологическую модернизацию и усиливая политическую поддержку традиционной обрабатывающей промышленности в сокращении выбросов углерода, - сказала официальный представитель ведомства Мэн Вэй.

Она добавила, что страна также поддержит инвестиции в передовые производственные отрасли и ликвидацию слабых звеньев в производственной цепочке и цепочке поставок

По словам Мэн Вэй, также будут предприняты комплексные меры для ослабления давления растущих цен на сырьевые товары и усиления инвестиционного импульса предприятий среднего и нижнего сегмента производственной цепочки обрабатывающей промышленности при реализации различных политических мер по сокращению затрат.

По данным Государственного статистического управления КНР, за первые семь месяцев текущего года объем инвестиций в основные фонды в Китае составил 30,25 трлн юаней (около 4,67 трлн долларов США), увеличившись на 10,3% в годовом исчислении. В частности, за указанный период объем инвестиций в обрабатывающую промышленность страны вырос на 17,3% в годовом исчислении.