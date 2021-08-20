Подросток напал на продавца в магазине в Нур-Султане 

В Нур-Султане полицейские задержали несовершеннолетнего, совершившего разбойное нападение на магазин, сообщает zakon.kz.

В полицию в дневное время поступил вызов о том, что в магазине по улице Ташенова неизвестный парень, угрожая ножом, забрал деньги в сумме 100 тысяч тенге и сотовый телефон, - сообщили в ДП города.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам.

В ходе расследования установлено, что 17-летний парень зашел в магазин, осмотревшись по сторонам, попросил продавца поближе показать нож. Взяв в руки нож и угрожая им продавцу, потребовал деньги. Женщина, подумав, что может самостоятельно справиться с щупленьким парнишкой, попыталась отобрать у него нож. В этот момент он порезал ей руку, забрал деньги из кассы и выбежал. Затем злоумышленник сел в машину марки Toyota Carina и скрылся, - сообщили в ведомстве.

Позже его задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.