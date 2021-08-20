Нур-Султан - символ страны, символ многонационального казахстанского народа

В этом году отмечается важная для Казахстана дата - 30-летие Независимости, с которой связано и одно из главных событий в истории страны - перенос столицы. Из ничем не примечательного провинциального городка в голой буранной степи Нур-Султан превратился в современный мегаполис и уже стал городом-миллионником. Портал zakon.kz вместе с фотографом Максимом Золотухиным вспоминает, как рождалась наша новая столица.

1994 год. По инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева решено перенести столицу из Алматы на север страны - в город Акмолу. Среди 15 республик, входивших в состав распавшегося на тот момент СССР, только Казахстан принял такое решение.

Заявление Назарбаева о переносе столицы тогда шокировало многих. Никто не хотел переселяться из теплой, солнечной Алма-Аты в холодный, провинциальный город и надеялись, что это произойдет не скоро, но ошиблись.

На подготовительные работы ушло каких-то три года, и, таким образом, официальный перенос столицы состоялся в 1997 году. Местом ее дислокации стал левый берег Ишима. На правом осталась старая часть целинного города - разваливающиеся купеческие дома, "сталинки" и "хрущевки". А напротив, через Ишим, где были только болота и степь, стала отстраиваться новая столица, в 1998 году переименованная в Астану, а в 2019-м - в Нур-Султан.

К разработке генерального плана столицы были привлечены лучшие специалисты мира - выдающиеся японский зодчий Кисе Курокава, английский архитектор Норманн Фостер, итальянец Манфреди Николетти и многие другие.

Жилой массив строили также представители Южной Кореи, часть зданий - специалисты Турции. Одна из арабских стран финансировала возведение самой большой в Центральной Азии мечети, Россия - бизнес-центров "Москва" и "Санкт-Петербург", Китай - отеля с вращающимся рестораном "Пекин Палас".

Всего в международном конкурсе, который объявил сам Президент, участвовало более 40 архитекторов из разных стран мира.

Сегодня город Нур-Султан поражает воображение астанчан и их гостей великолепием современных архитектурных композиций, в которых искусно переплетены азиатские и европейские элементы.

Полуторакилометровый "Дом министерств", Дворец Президента Ак Орда, пирамидальный Дворец мира и согласия, гигантский торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр" - вот далеко не полный перечень знаковых объектов, которые украшают сегодня нашу столицу и являются гордостью казахстанцев, производят неизгладимое впечатление на гостей и туристов.

Особое восхищение вызывает 97-метровый Байтерек - древо жизни, главный символ нашей столицы и туристическая достопримечательность Казахстана. Мы уж не говорим о современных высотных жилых комплексах, всевозможных бизнес-центрах, многочисленных административных зданиях, памятниках религиозной архитектуры, музеях и концертных залах, парках, которые также радуют взор горожан и вызывают чувство неподдельной гордости.

Нур-Султан не стал жертвой точечной застройки, а развивается комплексно, обдуманно, с дальновидным прицелом. Как вспоминают старожилы и те, кто оказался здесь особенно в первые годы строительства, "никогда не видели такого количества подъемных кранов и стройплощадок, все вокруг кипело, бурлило…".

На сегодня административно-деловой центр столицы практически завершен, но жилье по-прежнему активно строится, несмотря на то, что во время подготовки к ЭКСПО-2017 жилых домов было возведено предостаточно. Тому есть одно объяснение: город быстро развивается, население растет и уже перевалило за миллион, хотя вначале не дотягивало и до 300 тысяч.

Нур-Султан пережил бум "тематических" кварталов по мотивам европейской архитектуры, конкурирующие застройщики возвели "Миланский" и "Итальянский", "Парижский" и "Французский", "Британский" и "Английский" кварталы. Параллельно с жильем строятся школы и детские сады.

Нур-Султан стал не просто новым городом Казахстана, а символом страны, символом будущего многонационального казахстанского народа. Если на первых порах молодежь неохотно уезжала в холодный целинный город, то сейчас многие полюбили его. Он стал местом притяжения молодых казахстанцев, которые уже прочно пустили здесь свои корни.

Новая столица за короткий срок из ничем не примечательного провинциального городка в голой буранной степи превратилась в современный мегаполис и уже стала городом-миллионником.

В марте 2019 года Указом Президента РК Астана была переименована в город Нур-Султан.