Зачем потерпевшему по экономическим преступлениям адвокат?

20 августа 2021, 11:00
Фото: pixabay.com

Дамы и господа!

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Представление и защита интересов потерпевшего по уголовным делам в сфере экономики".

Вы узнаете:

  • Для чего нужен адвокат потерпевшему по экономическим преступлениям.
  • Почему нужно хорошо взвесить все "за" и "против" прежде чем обращаться с заявлением в правоохранительные органы.
  • Что нужно учесть, чтобы самому потерпевшему впоследствии не попасть в орбиту уголовного судопроизводства.
  • Поговорим о тонкостях и нюансах работы адвоката, представляющего интересы потерпевшего по экономическим делам.

Ведущие - Таир Назханов, адвокат с 27-летним опытом, член АГКА, управляющий партнер Адвокатской Конторы "Назханов и Партнеры" и Дархан Дюсембеков, адвокат АК "Назханов и Партнеры" АГКА, имеет 9-летний стаж работы в следственных органах, специализируется на защите прав подозреваемых, подсудимых и представительстве потерпевших в рамках уголовных дел в сфере экономических, коррупционных преступлений.


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