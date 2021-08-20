В ЗКО открывается мебельная фабрика

В ЗКО готовят к запуску мебельную фабрику с новейшим итальянским и польским оборудованием. Осенью текущего года ее запустит ТОО "Квант". В результате объемы производства мебели на предприятии вырастут почти на 70% и будут созданы дополнительно 100 новых рабочих мест. Генеральный директор ТОО "Квант" Михаил Пшеничный на встрече с депутатами Мажилиса Парламента РК Маликом Кульшаром и Снежанной Имашевой, прибывших в регион с рабочим визитом, рассказал о планах предприятия.

Ассортимент мебели насчитывает сотни наименований продукции. Детали для производства производим сами, материалы завозим из России, Татарстана, Узбекистана. За последние шесть лет объем производства вырос вдвое - с 50 тыс. кубов ЛДСП в месяц до 100 тыс. кубов. С введением нового производства объемы переработки увеличатся еще на 70%. На предприятии трудятся 1100 человек, из них изготавливают мебель 600 работников. Средняя зарплата - 200 тыс. тенге, обивщики мебели получают до 400 тыс. тенге, - сказал Михаил Пшеничный.

С целью привлечения молодых специалистов компания сотрудничает с политехническим колледжем и приглашает на практику не менее 30 студентов в год. Из них 7-8 человек после завершения учебы остаются работать на фабрике. Производство максимально автоматизировано, работникам не приходится заниматься тяжелым трудом, есть оборудование по нанесению любых рисунков по мебели. Сейчас к запуску готовится новый цех по производству фасадов для корпусной мебели. В новый цех стоимостью 1,5 млрд тенге завезено практически 95% необходимого оборудования из Италии и Германии. Сейчас ждут приезда польских специалистов для отладки станков и запуска производства. При запуске цеха дополнительно будут трудоустроены 100 человек.

В планах предприятия - строительство логистического центра, где будут формироваться детали мебели с двух производственных площадок. Это даст возможность сотрудникам мебельной фабрики быстрее формировать заказы, процесс погрузки мебели будет полностью автоматизированным.

В рамках партийной программы значится поддержка производственных предприятий в регионах, среди которых и новый цех мебельной фабрики ТОО "Квант". Предприятие получает комплексную государственную поддержку по линии фонда "Даму", по программе Дорожная карта бизнеса. Радует то, что предприятие крепко стоит на ногах и постоянно модернизирует свой бизнес, - отметила депутат Мажилиса Парламента РК, член партии Nur Otan Снежанна Имашева.

Камила Талгат