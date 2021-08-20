Строительство ракетного комплекса "Байтерек" планируют завершить в 2023 году

Подготовлен проект постановления Правительства РК "Об отнесении объектов к объектам требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации", сообщает zakon.kz.

Объект "Создание космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов" отнести к объектам, требующим особого регулирования и (или) градостроительной регламентации, - говорится в документе.

Как указывается в пояснительной записке, такое решение ускорит реализацию создания комплекса путем параллельного проектирования и строительства.

Строительство объектов "Создания космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запусков беспилотных космических аппаратов" направлено на сохранение активности космодрома "Байконур", освоение технологий создания наземной космической инфраструктуры и выхода РК на рынок пусковых услуг, - отмечают в МИИР РК.

Срок завершения строительства запланирован в 2023 году. Количество космического ракетного комплекса "Байтерек" - 1 шт.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 сентября.

"Байтерек" – строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".