ORBEEM.IO: казахстанские специалисты вышли на мировой рынок NFT-разработок

Технологии блокчейн меняют мир, в том числе открывая абсолютно новые возможности для людей искусства. И до Казахстана сегодня доходят потрясающие новости о рынке NFT, основанном на технологии блокчейн. Многие, к примеру, с удивлением прочли сообщения о том, что Эрмитаж планирует организовать выставку работ в формате NFT (non-fungible token). Или о том, что основатель Twitter Джек Дорси продал свой первый твит в том же формате почти за $3 млн. Или о том, как художник Майк Винкельманн получил за свою NFT-картину рекордные $69 млн. А совсем недавно, 8 августа, кто-то продал NFT c обычным изображением камня за 45 ETH или $135 тыс.

Подобные сообщения действительно шокируют. Что же это за новая технология, в чем ее особенности, и почему NFT-решения столь востребованы в сфере искусства? Присутствуют ли компании из Казахстана на этом рынке, и выгодно ли сегодня инвестировать в такую технологию?

Согласно данным глобальных экономических обзоров, только за первое полугодие 2021 года мировой рынок NFT достиг $2,5 млрд, увеличившись за год в сотни раз (на тот же период 2020 года он составлял лишь немногим более $13 млн). "Токенизированные", то есть защищенные технологией NFT авторские изображения приобретают все большую популярность. На покупку таких изображений искушенные люди во всем мире тратят приличные суммы, используя их, например, в качестве аватаров в Twitter и других соцсетях, где присутствие цифровой NFT-маркировки воспринимается как некий статусный атрибут.

В чем же причина такого бума новой блокчейн-технологии? Простой ответ на этот вопрос дает казахстанский проект ORBEEM.IO. Этот портал, по словам специалистов, на сегодня - единственное и уникальное окно из Казахстана в глобальную сокровищницу цифрового искусства. Также это редкий шанс для авторов цифровых произведений (художественных, музыкальных или любых других) продвинуть свое творение, при этом стопроцентно защитив авторские права. Более подробно на все вопросы организаторы проекта готовы ответить по почте info@orbeem.io, а об истории самой идеи вспоминают, что первые NFT появились четыре года назад в известной блокчейн-игре CryptoKitties. Знающие люди помнят: та игра включала аукцион, на котором можно было продать или купить виртуальных котят за эфир. За неделю пользователи потратили на это более $3 млн.

Детская игра, ерунда, вроде бы? Но на самом деле технология NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) - это очень даже серьезно. NFT фиксирует авторские права на какой-либо цифровой предмет, записанный в среде блокчейн. Это цифровой код или, точнее, сертификат, подтверждающий, что конкретный автор обладает эксклюзивным правом на данное произведение цифрового искусства. Код уникален и абсолютно защищен - его нельзя подделать, заменить или удалить. Технология блокчейн исключает любые манипуляции с NFT. С правовой точки зрения NFT - это абсолютное и безальтернативное доказательство того, что данная работа принадлежит конкретному художнику, музыканту, композитору.

Само появление технологии NFT объясняется суровыми реалиями рынка: вокруг творческих людей пытаются кормиться все больше разного рода мошенников. Именно ради защиты от обманщиков и жуликов, пытающихся завладеть плодами чужого труда, и создавалась международная площадка цифрового искусства ORBEEM.IO, проект, над которым трудятся лучшие казахстанские программисты.

Фактически ORBEEM.IO - это международный портал криптографических токенов (NFT), платформа, работающая полностью на основе блокчейн-технологии. Целью проекта, по словам его разработчиков, является объединение создателей, специалистов и творческих людей, всех энтузиастов и коллекционеров, всех любителей цифрового искусства. Важно, что платформа не имеет никаких границ, она открыта для всего мира. Это уникальное окно возможностей для авторов, музыкантов, композиторов, художников и всех креативных людей, дающее шанс вывести свои произведения в огромный глобальный мир цифрового искусства. Это шанс быть увиденным, замеченным, востребованным, и даже, может быть, - шанс прямо сегодня стать "живым классиком" в той или иной сфере искусства. Сейчас площадка доступна для пользователей на трех самых распространенных мировых языках - английском, испанском и русском.

Важно отметить, что создатели ORBEEM.IO создали Orbeem 20 (ORB) - это токен, разработанный исключительно казахстанскими программистами. ORB был официально включен в группу токенов системы Ethereum - очевидно, это первый казахстанский токен, который там оказался.

Команда ORBEEM.IO - это международный коллектив, состоящий из специалистов разных стран, но его ядро составляют казахстанцы. Говоря о своих целях, команда проекта отмечает, что главное для них - продвижение новейших технологий цифрового искусства, позволяющих защитить его и сделать для творческих людей путь к успеху простым и легким. Кроме желания нести цифровое искусство в массы, у ORBEEM.IO есть еще одна цель: показать всему миру, что казахстанским специалистам по плечу самые сложные сложные проекты в сфере IT. Сегодня проект продолжает свое развитие, и представители ORBEEM.IO привлекают все новых креативно мыслящих молодых людей в свою команду.

Для авторов (художников, композиторов, музыкантов, писателей) ORBEEM.IO - это и окно в мир, и возможность заявить о себе, заработать, найти продюсера или издателя, просто продать свои работы. Важно понимать, что это не какой-то локальный или региональный "междусобойчик" в сфере искусства, а глобальная, международная площадка, нацеленная одновременно и на Запад, и на Восток. Благодаря появлению портала ORBEEM.IO и доступу к NFT-токенам серии Orbeem 20 (ORB) творческие люди нашей страны получили уникальную возможность выводить свой продукт сразу на глобальный рынок, без каких-либо посредников и с минимально возможными комиссиями. Важно также иметь в виду, что ценность защищенных технологией NFT цифровых продуктов, попадающих в руки коллекционера, будет только возрастать по мере роста популярности этой технологии в мире.

Безусловно, в Казахстане существуют и другие проекты в сфере блокчейн. Однако на их фоне ORBEEM.IO выглядит особенно: ни на одной другой площадке, где доступен NFT, у людей нет таких возможностей общаться с единомышленниками, налаживать прямые связи с партнерами и клиентами. Все NFT-сообщества пока используют для коммуникаций и продвижения другие площадки, например Twitter, Reddit, некоторые Telegram-каналы. Увидев эту проблему, разработчики проекта изначально решили идти по другому пути. Решено, что группа единомышленников, объединенная порталом ORBEEM.IO, получит свою отдельную социальную сеть, оснащенную всеми необходимыми для общения опциями: комментирование, чаты, личная переписка, функции подписки и т. д.

В скором будущем, считают в команде ORBEEM.IO, во всем мире ценители искусства поймут, цена на произведения с защитой NFT должна зависеть не только от известности или популярности художника, но и от даты создания произведения цифрового искусства. Так же, как с произведениями искусства вообще: чем старше продукт, тем он дороже. Кроме того, нужно понимать, что сегодня NFT - абсолютно новое направление, и большинство людей искусства пока не осознало, какие уникальные возможности создает этот рынок.

Внедрение NFT открыло новую эпоху в коллекционировании: теперь цифровые изображения конкурируют с реальными, "физическими" произведениями искусства. И перемены здесь происходят стремительно. На таких площадках, как ORBEEM.IO, появляется возможность купить, продать или обменять произведения цифрового искусства по всему миру. Это наиболее продвинутая не только в Казахстане, но и во всем регионе торговая площадка для владельцев цифровых произведений. Всех, кого заинтересовал этот рынок, у кого есть вопросы и предложения, команда приглашает написать по адресу info@orbeem.io.