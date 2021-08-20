Какие проекты с участием иностранных инвесторов реализуются в Алматы

В числе заявленных проектов, реализуемых в Алматы при участии иностранных инвесторов, - медучреждения, передает zakon.kz.

По словам руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулана Оразалина, несмотря на пандемию, город сохраняет привлекательность для внешних инвестиций и является безусловным лидером по этому показателю. Подтверждение тому - ряд проектов, реализуемых совместно с британскими, южнокорейскими, турецкими и российскими инвесторами.

В сентябре запланировано открытие первого филиала британского университета De Monford, также начнется строительство нового терминала международного аэропорта в Алматы, - рассказал спикер.

Он напомнил, что 2 августа состоялась встреча с представителями турецкой компании, планирующей инвестировать в проект многопрофильной клиники на 150 коек 17,2 млрд тенге.

11 августа подписан Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта по строительству современного южнокорейского медицинского центра на 200 коек и лаборатории с корейскими инвесторами.