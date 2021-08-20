950 млрд тенге инвестиций ожидают от Нацпроекта по развитию геологической отрасли

Предполагаем, что при реализации Национального проекта в части развития геологической отрасли привлечем частные инвестиции в размере порядка 950 млрд тенге, сообщил на брифинге вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках Нацпроекта будут проведены региональные работы на площади более 500 тыс. квадратных километров. Как результат, мы планируем выявить порядка 295 перспективных проектов для постановки дальнейших стадий геологоразведочных работ, – сказал Брекешев.

Также, по его словам, важным будет создание национальной геологической службы, в рамках которой планируется представить в пятилетний период пул инвестиционных проектов.

Я так думаю, этих проектов будет не менее 20, которые в дальнейшем будут работать на привлечение инвестиций в отрасль. Также мы предполагаем, что за пятилетний период, при бюджетном финансировании в размере порядка 165 млрд тенге, мы привлечем частные инвестиции - порядка 950 млрд тенге. То есть, на каждый бюджетный тенге мы привлечем частных инвестиций порядка 4-5 тенге, – объяснил вице-министр.

Он отметил, что рост частных инвестиций в геологоразведку напрямую зависит от уровня государственного финансирования ранних стадий геологического изучения недр, в результате которого выявляются перспективные участки.

Если в 90-е годы задачей государства было привлечение инвестиций в действующие предприятия, затем необходимо было вводить в оборот неосвоенные месторождения, в поиски и разведку которых в советское время были вложены бюджетные деньги, то теперь стоит следующая задача - открывать новые месторождения. Несмотря на большое количество разрабатываемых месторождений, недра Казахстана располагают все еще достаточно большим потенциалом для новых открытий, – заключил Брекешев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан