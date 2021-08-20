Актобе передали технику и оборудование для раздельного сбора ТБО

В городе Актобе с участием акима Актюбинской области Ондасына Оразалина состоялась церемония передачи контейнеров и специальной техники для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

Новое оборудование и мусоровывозящая техника приобретены Оператором РОП для развития инфраструктуры раздельного сбора отходов в Актобе. Всего для города закуплено 1443 контейнеров и 6 новых мусоровозов.

Раздельный сбор ТБО в регионе будет осуществляться по четырем фракциям. Сетчатые контейнеры предназначены для пластиковых отходов, зеленые для макулатуры и картона, синие для отходов стекла, неперерабатываемые и органические отходы будут выбрасывать в старые контейнеры.

На сегодня акимату города официально передан 481 контейнер для сбора отходов стекла, 87 - для пластика и 71 контейнер для бумаги и картона. Остальные 804 контейнера для раздельного сбора будут поэтапно переданы до конца текущего года.

Вывозить вторичное сырье на переработку будут 6 отдельных мусоровозов, два из них с кранно-манипуляторной установкой буду обслуживать синие контейнеры для отходов стекла. Все закупленное оборудование передано акимату Актобе.

Также Оператором РОП в рамках проекта по организации инфраструктуры раздельного сбора ТБО профинансировано приобретение современной автоматической мусоросортировочной линий с общей производственной мощностью 100 000 тонн ТБО в год . Запуск предприятия по сортировке отходов планируется в 2021 году. Всего на реализацию данного проекта выделено свыше 1,3 млрд тенге.

За счет средств местного бюджета и мусоровывозящих организаций будет приобретено 780 контейнеров для сбора пищевых отходов. Также профинансирована установка 10 стационарных приемных пунктов вторсырья и строительство сооружения для размещения автоматизированной линии сортировки. Местный исполнительный орган, в свою очередь берет на себя обязательства довести уровень переработки отходов минимум до 30% в 2022 году.

Ожидается, что данная комплексная работа позволит увеличить процент переработки отходов в регионе, развить инфраструктуру раздельного сбора ТБО, а также создать новые рабочие места.