Не все этнические казахи хотят уехать из Афганистана – МИД

Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин рассказал, что работа по эвакуации этнических казахов из Афганистана ведется, но не все из них хотят уехать из страны, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно учитывать их мнение - хотят ли они эвакуироваться. Потому что есть данные, что некоторые особо не горят желанием. Они, как и все остальные, сейчас высматривают и выжидают. Как только будут сигналы, как будет набрано достаточное количество людей для эвакуации, соответствующее решение будет принято. Этот вопрос находится на контроле у главы государства, - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Главой государства было дано поручение МИДу оказать всяческое содействие этническим казахам, находящимся в Афганистане. По данным внешнеполитического ведомства, сейчас в Афганистане проживает 13 семей этнических казахов.

Они разбросаны по стране, в основном в северных провинциях. Посольство с ними постоянно поддерживает связь. Также у них есть активный представитель группы, он держит с ними связь и с посольством, - добавил заместитель министра иностранных дел Казахстана.

Ранее в МИДе объяснили, почему ООН выбрала Алматы для размещения Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других сотрудников организации.

Тамила Языкова, Нур-Султан