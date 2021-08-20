Евразийскую перестраховочную компанию создадут в ЕАЭС

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в качестве председателя в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), на котором выступил с инициативами по обеспечению экономической стабильности ЕАЭС, сообщает zakon.kz.

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Глава правительства отметил уверенное восстановление основных экономических показателей стран Евразийского экономического союза. Взаимная торговля в рамках ЕАЭС в январе-июне составила порядка $33 млрд, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем торговли с третьими странами вырос на 24,5% и составил $371,1 млрд, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz

За первое полугодие 2021 года грузооборот всех видов транспорта государств-членов ЕАЭС достиг 3,1 трлн тонно-километров, что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный рост отмечается в показателях транзита. В частности, только по направлению Европа - Китай - Европа за январь-июль объем контейнерных перевозок по территории Казахстана вырос на 47% и составил 381,4 тыс. ДФЭ.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что риски, связанные с пандемией, носят более долгосрочный характер, чем прогнозировалось ранее. В этой связи подчеркнул необходимость актуализации принятых в апреле 2020 года в рамках ЕАЭС мер по обеспечению экономической стабильности. Соответствующие предложения ЕЭК поручено внести к следующему заседанию ЕМПС в октябре 2021 года.

Аскар Мамин указал на важность принятия срочных дополнительных совместных мер по обеспечению стабильности на рынке продовольствия, наращиванию потенциала ЕАЭС по производству продукции АПК и выводу ее на внешние рынки, формирования дополнительных источников финансирования в секторе.

Качественный подход в реализации этих задач позволит нашему макрорегиону обеспечить продовольственную безопасность и заявить себя в качестве одного из наиболее значимых продовольственных хабов на евразийском пространстве, - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул необходимость ускорения работы по продвижению "зеленых" проектов и "зеленого" финансирования в ЕАЭС в партнерстве с ведущими финансовыми организациями.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК в качестве первостепенных задач по развитию туризма назвал обеспечение мер по облегчению взаимного доступа граждан стран ЕАЭС к общим рынкам, в том числе путем взаимного признания паспортов вакцинации, формирования совместных туристических зон со смягченным карантинным режимом и дальнейшего развития цифровой инфраструктуры.

На заседании по инициативе казахстанской стороны принято решение о создании региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия. Это позволит консолидировать деятельность национальных органов по оценке соответствия на евразийском пространстве, сэкономить временные и финансовые ресурсы и снять технические барьеры в торговле.

Утверждены План мероприятий по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС, План мероприятий по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2021-2023 годы, План первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР.

Рассмотрены вопросы сближения односторонних мер экспортного регулирования, устанавливаемых при вывозе товаров, устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, создания Евразийской перестраховочной компании, выработки общих подходов в контексте реализации глобальной климатической повестки, автоматизации и интеграции трансграничных расчетов, ход работы по формированию общих рынков нефти и газа, развития транзитного потенциала железнодорожного транспорта и др.