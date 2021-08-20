97,7% скончавшихся от коронавируса в Казахстане не были вакцинированы

115 граждан, которые были вакцинированы, скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы проанализировали период с февраля месяца по июль включительно за 2021 год. Всего у нас скончались от КВИ 4969 человек, из них 115 граждане, которые были вакцинированы. Это составляет 2,3% от общего количества. То есть подавляющее большинство или 97,7% - это граждане, которые не были вакцинированы и они скончались, - сообщил глава Минздрава на брифинге.

Он добавил, что в данном случае вакцинированные граждане имели хронические заболевания, которые привели к утяжелению состояния.

Министр уточнил, что для хронических заболеваниях медотводы нужны только в хронической фазе, но в целом для "хроников", наоборот, рекомендуется получать вакцины, потому что это зона риска.

У них часто бывает, что не всегда появляются антитела. Но подчеркну, что подавляющее большинство случаев, которые скончались, они не были вакцинированы, - уточнил Цой.

В целом, согласно его информации, в разрезе регионов это Акмолинская область - 2, Актюбинская - 5, Алматинская - 3, Атырауская - 1, Восточно-казахстанская - 1, Жамбылская - 6, ЗКО - 4, Карагандинская - 9, Костанайская - 1, Кызылординская - 2, Мангистауская - 2, Павлодарская - 2, Северо-Казахстанская - 1, Туркестанская области - 0, Алматы - 17, Шымкент - 27, Нур-Султан - 32.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан