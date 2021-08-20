Несуществующими автомобилями торговал мужчина в Алматы

В Алматы задержан мужчина, торговавший несуществующими машинами, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции, предприимчивостью отличился 33-х летний житель Жамбылской области, который по методу "сарафанного радио" среди знакомых распространял информацию о том, что является представителем крупной автомобильной компании, и имеет возможность продать автомобиль по низкой цене.

В первом случае потерпевший передал злоумышленнику 4 миллиона тенге. В итоге ни денег, ни машины. Тогда подозреваемый решил повторить преступную схему и через несколько дней провел более крупную "сделку". После поступления заявлений фигурант был задержан. Он дал признательные показания и уточнил, что деньги, полученные преступным путем, уже потратил, - сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

Уголовное дело в отношении молодого человека расследуется по ст.190 ч.3 УК РК.

Пострадавших от преступных действий этого человека просят обращаться по телефонам: 8-775-747-77-78; 8-771-13-71; 8-705-555-77-63.