Из-за жары в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

В нескольких областях Казахстана 21 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Атырауской, Западно-Казахстанской. Актюбинской областях на большей части сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается сильная жара 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 м/с днем с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 17 м/с с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области на большей части сохраняется очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается очень сильная жара 41 градусов.