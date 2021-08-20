Депутаты Мажилиса Гульнара Бижанова, Шамиль Осин и Тилектес Адамбаев в Абайском районе Карагандинской области встретились с коллективом Центральной обогатительной фабрики "Восточная" АО "Арселор Миттал Темиртау", сообщает zakon.kz.

Мажилисмены побеседовали с горняками, ответили на интересующие их вопросы, уделив особое внимание условиям труда, а также техническому оснащению предприятия.

Для нас важно понять, как компания планирует выполнять требования нового Экологического кодекса по переходу на наилучшие доступные технологии, - отметила депутат Мажилиса Гульнара Бижанова, подчеркнув при этом важность выполнения норм Закона о заемном труде.

На предприятии, выпускающем угольный концентрат по международному стандарту качества, сегодня трудятся около 500 человек, половина из которых - местные жители. Проектная мощность предприятия составляет 5 млн тонн угля в год.

Несмотря на мировую тенденцию со снижением производства угольного концентрата в условиях пандемии, на предприятии планируют к концу 2021 года увеличить производственную мощность на 3,2%, или 2600,0 тыс. тонн.

Вместе с тем продолжается реализация инвестиционных проектов, направленных на усовершенствование технологического процесса, повышение эффективности технологии обогащения, снижение потерь и увеличение выхода горной продукции при переработке рядовых углей шахт.

В числе самых значимых проектов и строительство второй очереди хвостохранилища - хранилища отходов флотации, ввод в работу которой позволит увеличить общую емкость хвостохранилища почти в 6 раз - до 10 млн куб. м.

Мажилисмены подчеркнули важность обеспечения безопасности труда работников производств, отметив при этом, что эти вопросы всегда держат на контроле.