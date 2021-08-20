В Шымкенте появились две новые спортивные площадки

В соответствии с поручением главы государства по развитию массового спорта, обеспечению максимальной доступности спортивной инфраструктуры для детей в Шымкенте на благо населения переданы две современные спортивные площадки.

Одна из многофункциональных спортивных площадок расположена на пересечении улиц Изгилик и Юсупова в мкр. Самал-3 Абайского района, а вторая - в жилом массиве Карабастау Енбекшинского района.

В церемонии открытия двух площадок принял участие аким Шымкента Мурат Айтенов. Глава города отметил, что на основе развития массового спорта мы формируем здоровое и сознательное поколение, сильную нацию. Также призвал жителей города придерживаться здорового образа жизни.

Оба спортивных объекта построены за счет спонсора - частного предпринимателя ТОО "Eurasian Resources Group". На строительство площадок выделено 13-14,5 млн тенге. Подрядная организация - ТОО "Ферротекс". Объекты общей площадью 324 кв. м оснащены спортивным оборудованием. Здесь можно заниматься волейболом, баскетболом, футболом и стрит-воркаутом.

Говоря о проделанной работе по развитию массового спорта, аким Абайского района Б. Парманов отметил, что с 2014 года в районе благоустроено 222 двора и построено 58 спортивных площадок.

Кроме того, в Абайском районе в соответствии с поручением акима города по развитию массового спорта и созданию комфортных условий проживания населения в этом году на установку детских и спортивных площадок выделено 1 млрд 389 млн тенге. Данные средства пойдут на благоустройство двора 21-этажного дома, текущий ремонт 12 спортивных площадок, установку 35 спортивных площадок. Также в районе за счет спонсора-фонда "Шымкент - қайырымды қала" установлены четыре спортивные площадки.

В ходе презентации спортивной площадки аким Енбекшинского района Д. Есилбек доложил, что в период с 2011 по 2020 год на территории района установлено 85 площадок и в этом году планируется построить еще 15 спортивных площадок.

В жилом массиве Карабастау проживают 8932 человека, в том числе 3370 детей.