Амнистия для купивших паспорта вакцинации - мнение главы Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой высказался о предложении провести амнистию для тех, кто купил поддельный паспорт вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.

Читайте также: Казахстанцев с поддельными паспортами вакцинации призвали сделать прививку

Гражданское общество подняло такой вопрос, эксперты пока отрабатывают. Нужно понимать, что нарушение законодательства, в первую очередь со стороны медработников, должно наказываться по всей строгости закона. Вы видите, что с этим очень жестко сейчас борются. Количество таких фактов уже уменьшилось. Превентивные меры были приняты, уголовные дела возбуждены. Сейчас мы определяемся, как сделать это правильно, прорабатываем юридические вопросы. Потому что ответственность должна быть у граждан, - сказал глава Минздрава на брифинге в СЦК.

По его словам, сейчас случаев с поддельными паспортами вакцинации в разы меньше. Казахстанцы стали сознательнее, видят, что вакцина работает. Несмотря на это, по всем фактам продолжаются уголовные дела.

Читайте также: Минздрав обсуждает вопрос амнистии для тех, кто купил паспорта вакцинации

Ранее сообщалось, что в Казахстане заведено более 60 уголовных дел за фальсификацию паспортов вакцинации.

Также у министра спросили, кого будут наказывать за поддельные паспорта вакцинации - продавцов или покупателей.

Сейчас по тем фактам, которые были выявлены, ведутся уголовные дела. Мы сейчас проверяем с юридической точки зрения, - ответил он.

Напомним, гражданский штаб по борьбе с пандемией "Ел үшін егілемін" предложил провести амнистию для тех, кто купил фальшивые документы о вакцинации.

Тамила Языкова, Нур-Султан