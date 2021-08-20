Коронавирус распыляют в воздухе - "Казгидромет" опроверг фейк

РГП "Казгидромет" сделал заявление в связи с распространившейся ложной информации об распылении в воздухе инфекции короновируса, передает zakon.kz.

Для начала стоит отметить, что государственная сеть мониторинга качества воздуха Казахстана, выполняет круглосуточный мониторинг с помощью 116 автоматических станций (20-тиминутный интервал измерения), - сообщает пресс-служба РГП "Казгидромет".

Как уточняется, мониторинг производится в трех городах республиканского значения, областных центрах и в районах страны, где развита горно-добывающая, промышленная, сельско-хозяйственная деятельность.

Основное загрязнение воздуха происходит за счет:

взвешенных частиц РМ-2,5, РМ-10 (пыль), диоксида азота (повышенные концентрации в основном связаны с выбросами выхлопных газов автотранспорта)

диоксида серы (источниками загрязнения сероводорода в основном являются промышленные накопители, полигоны отходов, и др.)

оксида углерода.

Так в регионах, где развита промышленность в атмосферном воздухе наряду с основными загрязняющих веществами фиксируются превышения по сероводороду, фенолам, озону. На сегодня, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в городах Темиртау, Караганды, Жезказган, Алматы, Усть-Каменогорск, Атырау, Актобе, Нур-Султан, Шымкент. Однако все вышесказанное, никак не связано с распылением в воздух инородных (токсичных, либо ядовитых) веществ. Таким образом это опровергает слух, распространяемый через социальные сети, о распылении веществ в воздух, отравляющее населения, - резюмируется в сообщении.

Согласно статье 274 Уголовного кодекса РК, за распространение заведомо ложной информации может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет.