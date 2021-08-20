Работника СТО подозревают в угоне авто клиентки в Алматинской области

20 августа 2021, 19:21
Фото: zakon.kz

40-летняя жительница Алмалы пришла на СТО за своим автомобилем и не нашла его, передает zakon.kz.

17 августа в дежурную часть Енбекшиказахского РУП обратилась 40-летняя жительница села Алмалы с заявлением об угоне с территории СТО находящейся на ремонте ее личной автомашины Toyota Camry. В ходе досудебного расследования сыщики установили, что угон совершил работающий на данном СТО 36-летний житель города Есик, - пишет официальный ресурс МВД РК.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

Проводится досудебное расследование.


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