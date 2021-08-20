Об ответственности за провокации и распространение фейков напомнили в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре РК напомнили об ответственности за распространение ложной информации и провокации, сообщает zakon.kz.

В последнее время участились случаи распространения провокационных и ложных материалов в СМИ и соцсетях. Такие информационные вбросы затрагивают различные темы – от вакцинации и прибытия беженцев до языкового вопроса. Фейковые публикации искажают происходящие события, вводят в заблуждение население страны.К примеру, отдельные лица безосновательно заявляют об опасности и неэффективности вакцин против "COVID-19", игнорируя компетентное мнение медиков и ученых. Некоторые публично посягают на гарантированные Конституцией права и свободы граждан – недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Там напомнили, что за нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации, - указывается в информации.





