Коровы оккупируют популярные пляжи во Франции и нападают на людей

Инциденты нападения коров на отдыхающих зафиксировали на пляжах острова Корсика, передает zakon.kz.

По данным местных властей, на Корсике проживают около 15 тысяч коров, часть из которых принадлежит местным фермерам, а часть из них остаются дикими. В последние месяцы жители и посетители острова начали регулярно сталкиваться с агрессией со стороны свободно разгуливающих по улицам и пляжам животных, - пишет lenta.ru.

Отмечается, что в июле корова напала на 70-летнюю женщину, которая развешивала белье. В итоге пострадавшую доставили в больницу с травмой ноги. В начале августа случилось еще одно нападение - на этот раз жертвой стал 50-летний турист. Мужчина пришел на пляж Лоту и занял место, где любят собираться коровы. Одна из них разозлилась и начала таранить его рогами. У него были зафиксированы травмы шеи.

Власти закрыли некоторые общественные пляжи, чтобы снизить риск нападения коров на отдыхающих.

Одна женщина была ранена всего в двух сантиметрах от бедренной артерии. Если так и будет продолжаться, то будут смерти, - прокомментировал ситуацию мэр коммуны Лоции Франсуа Аквавива.

Проблема с коровами заключается в том, что контроль за животными трудно обеспечить на законодательном уровне. В настоящее время ответственность за ущерб и травмы, причиненные коровами, несут мэры коммун.