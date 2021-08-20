Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, опровергла информацию о возвращении к концертной деятельности в ближайшее время, передает zakon.kz.

Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую - я занимаюсь исключительно здоровьем, - написала артистка Instagram-stories.

Ранее в Сети распространялся скриншот, якобы сделанный с ее страницы, на котором заявлялось, что она выступит на чемпионате мира по пляжному футболу.

Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всех фанатов "Знаешь ли ты", - говорилось на скриншоте.

МакSим заявила, что пока не в состоянии вернуться к работе.

Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили, - написала артистка.

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11 июня 38-летняя МакSим начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что МакSим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила, что МакSим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Через два дня певицу перевели из реанимации в обычную палату. Вскоре выписали из стационара, но она не сможет давать концерты и записывать новые песни около года. Это время понадобится ей для полного восстановления.