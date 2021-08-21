Десятки жителей Кабула не могут покинуть город из-за сожженных паспортов

Десятки жителей Кабула не могут эвакуироваться из города из-за того, что сотрудники Посольства США сожгли их паспорта, передает zakon.kz.

Так дипломаты "спасали" личные данные афганцев от представителей "Талибана" (организация запрещена в Казахстане) во время собственной эвакуации. Со слов сотрудников посольства, они опасались, что тех, чьи документы попадут в руки к талибам, убьют, - пишет Telegram-канал Life shot.

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Ситуацию прокомментировал член Палаты представителей США Том Малиновски:

Нам придется забирать людей без паспортов и проверять их другими способами, например по их телефонным номерам. Во многих случаях мы знаем их контактную информацию и номера телефонов, и именно так нам придется их идентифицировать.

Ранее сообщалось, что Казахстан продолжает внимательно следить за ситуацией в Афганистане, поддерживает заявление Совета безопасности ООН о необходимости создания в стране инклюзивного и репрезентативного правительства, уважения прав нацменьшинств и женщин, соблюдения международного законодательства.

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