В Конгрессе призвали объявить Байдену импичмент

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США три проекта резолюции об импичменте президента Джо Байдена, сообщает zakon.kz.

Она сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении американского лидера от власти за то, что тот оставил тысячи граждан США в Афганистане под властью движения "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане), передает РИА Новости.

Грин утверждает, что президент также нарушил иммиграционное законодательство, когда допустил кризис на южной границе США и присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на позиции верховного суда, продлив запрет на выселение арендаторов жилья.

Today, I introduced three impeachment resolutions against Joe Biden for his dereliction of duty in Afghanistan, his violations of immigration law causing a national security crisis on our Southern border, and his usurping of Congressional power by ignoring the SCOTUS. pic.twitter.com/77IMeJoowF