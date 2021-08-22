США узнали о потенциальной угрозе со стороны ИГ для американцев в Афганистане

Власти США ищут новые возможности для доставки находящихся в Афганистане американцев и помогавших им жителей республики в аэропорт Кабула в связи с поступлением данных о потенциальной угрозе для них со стороны террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РК), передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам его источников из числа официальных лиц США, американская сторона считает данную угрозу серьезной. Они не привели подробности, но уточнили, что в последнее время не поступало информации о каких-либо атаках со стороны боевиков ИГ, - говорится в сообщении.

В свете этой угрозы посольство США в Афганистане ранее в субботу рекомендовало американцам не приезжать самостоятельно в аэропорт Кабула, если только они не получили соответствующих указаний. По сведениям AP, власти США намерены давать "небольшим группам американцев и, возможно, другим гражданским лицам, конкретные инструкции относительно дальнейших действий, в том числе относительно поездок в транзитные пункты, где их могут забрать военные".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге в субботу отказался пояснить, почему именно посольство США выступило с данным предупреждением. Он отметил, что ситуация в сфере безопасности вокруг воздушной гавани быстро меняется.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден обсудил с ключевыми сотрудниками его администрации ситуацию в Афганистане, эвакуацию из этой страны, а также контртеррористические операции, в том числе против действующего в стране филиала ИГ. Власти США пока не привели каких-либо подробностей относительно возможных операций, - резюмируется в сообщении.