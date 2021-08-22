Новым Железным Человеком станет афроамериканка

В киновселенной Marvel Железного Человека заменит афроамериканка, сообщает zakon.kz.

Девушку по имени Рири Уильямс сыграет актриса Доминик Торн. В дальнейших планах компании - создать отдельный сериал про Железное сердце, как будут называть этого супергероя. Дата выхода шоу пока неизвестна. Девушка должна заменить Тони Старка, которого играет Роберт Дауни-младший, передает Comic Book.

По комиксам, Рири Уильямс - гениальная темнокожая девочка, которая смогла самостоятельно воссоздать броню Тони Старка, а после переняла его дело и взяла себе геройский псевдоним Железное сердце.

В конце 2020 года в студии Marvel объявили, что у Рири будет собственный сериал на Disney+.