Мальчик утонул на центральном пляже в Павлодаре: тело найдено на четвертые сутки

Тело утонувшего мальчика обнаружили волонтеры общественного объединения "Поисковики города Павлодара VITA", передает zakon.kz.

Как рассказала руководитель поисковиков Екатерина Кудрявцева, тело 12-летнего ребенка найдено под автомобильным мостом.

Сегодня пошли четвертые сутки, как мы ищем мальчика, - рассказала Pavlodarnews.kz волонтер. - Под автомобильным мостом проплывали на лодке с добровольцем и заметили тело, вытащили его на берег и вызвали спасателей.

Как уточняется, дети купались на центральном пляже Павлодара без сопровождения родителей. Когда один из них утонул, другие мальчики испугались и спрятали его вещи в кустах. Позже они признались в этом, вещи были найдены.

Поисками утонувшего ребенка занимались ДЧС и поисковики VITA.

В акимате Павлодара рассказали, что подрядчик, взявший на себя обязанности по благоустройству территории городского пляжа, не выполнил их. В частности, не обеспечил работы общественных спасателей.

В 2021 году из городского бюджета на благоустройство и содержание центрального пляжа выделили более 13 млн тенге. За подготовительную работу предпринимателю перечислили 4 млн 700 тыс. тенге. Остальные выплаты заморозили, так как отдел ЖКХ намерен судиться с подрядчиком, которого считает недобросовестным.