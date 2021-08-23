Елизавета II намерена подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II наняла команду адвокатов, чтобы дать отпор принцу Гарри и Меган Маркл, которые "неоднократно нападали" на королевскую семью, сообщает zakon.kz.

Но королева все еще надеется, что родственники одумаются и прекратят конфликт, пишет The Sun.

Существует предел того, сколько они будут терпеть. Королеве и ее семье уже достаточно атак... Гарри и Меган узнают и поймут, что новые нападения недопустимы, - отметил источник.

Он уточнил, что сейчас юристы королевы проводят консультации с экспертами в клевете.

Отмечается, что адвокаты планируют отправить предупреждения компании Penguin Random House, собравшейся опубликовать мемуары принца Гарри, которые он "пишет не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".

Юристы Букингемского дворца предупредили издательство Penguin Random House, что родственники принца Гарри смогут подать против него иск о клевете, если книга нарушит их право на частную жизнь или будет содержать какие-либо обвинения.