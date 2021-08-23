Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

За сутки в Казахстане зарегистрировали 6314 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. Количество числа заражений в стране продолжает падать. В столице число выявленных заболевших уменьшилось почти на 200 человек, в Шымкенте более чем в два раза - всего 147 против вчерашних 336. Алматы продолжает показывать печальное постоянство. Здесь число заболевших за сутки не уменьшается, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 743 220 случаев.
В Казахстане 5097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 615 816 человек.
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