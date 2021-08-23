Цена биткоина достигла 50 тысяч долларов

Стоимость биткоина превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на чуть более 2,5% - до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9-49,8 тысячи. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% - до 49 915 долларов

Динамика везде приводится за сутки.

Криптовалюта потеряла в мае почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.