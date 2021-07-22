Спортом занимаются свыше 31% жителей столицы

Заниматься спортом и укреплять свое здоровье важно всегда. Даже во время пандемии в столице создаются все необходимые условия для того, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься любимым делом.

В Нур-Султане растет число горожан, регулярно посещающих спортивные кружки, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В период карантина особой популярностью пользуются такие виды спорта, как бег, велоспорт, йога. Однако, не пренебрегая мерами безопасности, следует регулярно носить с собой защитные средства - маски, антисептики.

По состоянию на 2021 год в столице работают 574 коллектива физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, спортом занимаются 378 835 человек, что составляет 31,5% от общего числа жителей города. Для сравнения, в тот же период прошлого года работали 564 коллектива, 340 459 человек регулярно посещали спортивные занятия. Это 29,7% от общего числа жителей города, - говорится в сообщении Управления физической культуры и спорта столицы.

Основная часть коллективов приходится на физкультурно-оздоровительные клубы, а также секции в организациях или по месту жительства.

По данным Управления спорта, интерес к здоровому образу жизни среди населения города обусловлен ростом спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий.

По словам пенсионерки Куляш Калиевны, которая по утрам занимается йогой, различные спортивные инициативы позволяют каждому человеку вести здоровый образ жизни, который продлевает жизнь.

В прошлом году во время пандемии я тоже заболела. Мы часто пренебрегаем здоровьем. Может, потому что часто в молодости легко одевались при морозе, а может, в силу возраста, уже болят суставы. Нельзя сидеть дома, запершись в четырех стенах. Поэтому со своими подругами мы уже 4 года занимаемся йогой. Настроение замечательное! Пусть наш город процветает! - поделилась пенсионерка Куляш Калиевна.

Несмотря на то, что отдельные виды спорта завоевали популярность среди населения, интерес к уличному спорту не уменьшился. Недавно в столице открыли первый колизей уличного спорта "NS street life". Для жителей и гостей города здесь созданы условия для игры в баскетбол, футбол. Также можно проводить соревнования, турниры по боксу и танцам. На втором этаже комплекса расположены теневые навесы.

Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Стоит отметить, что различные кружки позволяют молодежи столицы заниматься спортом и выступать на мировых соревнованиях.