Передвижной концерт "Думанды керуен" продолжается в жилых массивах столицы

В честь Дня столицы с 1 по 6 июля в жилых массивах Нур-Султана проводится передвижной концерт "Думанды керуен".

Стоит отметить, что все выступающие артисты имеют на руках ПЦР-тесты с отрицательным результатом на КВИ, сообщает официальный сайт акимата города.

Передвижной концерт организован акиматом города и Государственной академической филармонией Нур-Султана.

Поздравляем всех с наступающим праздником – Днем столицы! Желаем крепкого здоровья, благополучия каждой семье. Наши артисты выступают в рамках передвижного концерта в жилых массивах четырех районов города. Сегодня, к примеру, выступили в Коктале-1. Праздничное мероприятие продолжим до 6 июля, - сказал руководитель отдела государственной академической филармонии г.Нур-Султан Сабыржан Сеилхан.

Горожане тепло встречают артистов, аплодируя и подпевая полюбившиеся в народе песни. Отметим, празднование Дня столицы посвящено социальным проектам и будет носить исключительно социальный характер. Это, к примеру, вручение ключей для очередников из социально уязвимых слоев населения, завершение порядка 20 домов-долгостроев, завершение строительства и введение в эксплуатацию крупных физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах Ондирис и Коктал.

Кроме того, будет открыт специализированный детский сад для детей с нарушением зрения, завершится строительство более 50 дворов, порядка 10 общественных пространств и т.д.