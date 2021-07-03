Аллея врачей: Как выглядит новое общественное пространство левобережья столицы

Этим летом на левобережье столицы открылось новое общественное пространство – Аллея врачей.

Ее площадь составляет 11 га, на которых расположились зоны тихого и активного отдыха, а также мемориал "Алтын жүрек", посвященный медработникам, стоящим на передовой в борьбе с пандемией, сообщает официальный сайт городского акимата.

Аллея врачей расположена в Есильском районе столицы в квадрате улиц Сыганак, Туркестан, Акмешит, Алматы.

Аллея врачей является составной частью архитектурно-художественных и рекреационных решений плановой системы озеленённых территорий города Нур-Султан. Ее строительство обеспечило дополнительную возможность прогулочного отдыха населения. Выбор площадки обусловлен градостроительными идеями, заложенными в Проект детальной планировки района города Нур-Султан, данный объект завершит формирование пространства южной части города включая систему зеленых насаждений: парк вдоль реки Есиль, Ботанический сад с парковой зоной, зеленые зоны территории выставочного комплекса EXPO-2017, - проинформировали в акимате Есильского района.

Аллея имеет два основных входа – со стороны территории строящегося комплекса Абу Даби Плаза и улицы Алматы.

Вдоль центральной части парка проходят прогулочная дорожка для пешеходов и дорожка для катания на роликовых коньках, которые имеют овальную форму, соединяющую оба центральных входа. Ответвляющиеся от основной пешеходные дорожки ведут к выходам на улицы Акмешит и Туркестан.

В центральной части аллеи расположена зона тихого отдыха с множеством скамеек и зелени, а вдоль неё - широкая прогулочная дорожка для пешеходов и разных катаний. Здесь же установлен и мемориал "Алтын жүрек", который в преддверии дня медицинского работника, открывал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. К слову, именно Президенту принадлежит идея назвать общественное пространство Аллеей врачей, как дань благодарности всем медицинским работникам, которые ежедневно борются за здоровье и жизни наших граждан.

С внешней стороны центрального овала размещены зоны активного отдыха. Здесь установлены детские площадки с лабиринтами, спортивные тренажеры, скейт-парк, открытый амфитеатр, зоны уличных музыкантов и художников, игры в шахматы, веревочный парк, а также велодорожки общей протяженностью 2,2 км.

Обе стороны центральных входов украшают сухие фонтаны. Аллея врачей построена в соответствии с лучшими мировыми стандартами.