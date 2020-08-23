Морфологическая диагностика как важный фактор для эффективного лечения рака

Сегодня эффективность в выявлении и лечении онкологических заболеваний зависит не только от развития методов терапии. Без постановки точного морфологического диагноза врач-онколог не может выбрать подходящий для конкретной опухоли вид лечения.

Поэтому важным компонентом в современной онкологической помощи является правильная постановка диагноза. Решает эту задачу морфологическая диагностика, базовый принцип которой – исследование образцов опухолевых клеток.

Более подробно об этом zakon.kz рассказала заведующая Центром патоморфологии и цитологии Национального научного онкологического центра Салтанат Болсынбекова.

- Какие меры предпринимаются в ННОЦ для совершенствования ранней диагностики онкозаболеваний, какие показания необходимы для проведения морфологических исследований?

Ранняя диагностика ориентирована на людей с уже имеющимися симптомами и признаками, характерными для онкозаболевания. Цель ее состоит в том, чтобы выявить заболевание как можно раньше, без промедления поставить диагноз и начать лечение. При своевременной ранней диагностике онкозаболевания можно выявить на потенциально излечимой стадии, что повысит выживаемость и улучшит качество жизни. Одним из процессов ранней диагностики является повышение информированности населения, поэтому в нашем центре ежемесячно проводятся тематические дни открытых дверей, направленные на выявления ранних форм онкопатологии, а также своевременного проведения патоморфологического исследования опухоли для подтверждения диагноза.

Патоморфологическое исследование с целью подтверждения и уточнения диагноза проводится путем исследования клеток и тканей при взятии биопсии на предмет наличия изменений злокачественного характера и является обязательным до начала лечения.

- Что такое морфологическая диагностика и в чем ее главный принцип по сравнению со всеми другими методами исследования (КТ, МРТ и т.д.)?

Морфологическая диагностика – это метод, основанный на изучении патологических процессов, возникающих в клетках и тканях организма. Конечно, современная медицина на сегодняшний день имеет огромное количество способов диагностирования различных заболеваний, а также изучения процессов, происходящих в организме человека. Рентген, КТ, МРТ или УЗИ, а также другие способы диагностики позволяют точно определить патологический процесс и начать своевременное лечение. Но в постановке окончательного диагноза, особенно в онкологии, решающее значение остается за морфологической диагностикой, так как позволяет не только подтвердить диагноз, но и уточнить конкретный вариант, характеристику, распространенность и стадию опухоли, что влияет на выбор тактики лечения.

- Для чего необходимо морфологическое исследование опухолевой ткани? На какой стадии морфодиагностика позволяет выявлять онкологию?

- Морфологическая верификация является крайне важным этапом диагностики в онкологии. При помощи морфологического исследования устанавливается окончательный диагноз, осуществляется дифференцировка между злокачественным и доброкачественным процессом, определяется наличие опухоли на ранней стадии, устанавливается объем операций, а также проводится анализ изменений, происходящих в тканях в ходе лечения.

- Какие виды морфологических исследований существуют?

Виды морфологических исследований подразделяются на:

- Цитологические исследования, получаемые при пункции органов и тканей. Они дают возможность получить информацию об отдельных клетках, из которых состоит исследованная ткань, однако их информативность в некоторых случаях может быть недостаточна. К примеру, отрицательные результаты пункции не всегда означают отсутствие опухолевого роста. Для цитологического исследования может быть использована также мокрота, моча, жидкость, скопившаяся в брюшной или плевральной полости, а также мазки или смывы из мочеполовых путей, дыхательных путей, также используют отпечатки с патологических образований.

- Гистологические исследования, которым подвергается любой удаленный материал, в том числе – после хирургического удаления опухоли после оперативного лечения. Изучение послеоперационного материала позволяет уточнить диагноз, распространенность процесса и его стадию, оценить наличие вовлечения в болезнь лимфатических узлов, а также патоморфоз клеток после лучевого лечения и химиотерапии.

- Иммуногистохимические исследования. Это дополнительный метод исследования тканей, который применяется при диагностике доброкачественных и злокачественных новообразований, для выбора схемы лечения, установления диагноза опухолевого процесса, при определении прогноза заболевания на основании уточнения степени злокачественности опухоли, для дифференциальной диагностики опухолей и неопухолевых процессов, для определения органной принадлежности метастаза с неизвестной первичной локализацией.

- Аутопсийные исследования проводятся во время патологоанатомического вскрытия для установления патологоанатомических причин и механизмов смерти.

- В большинстве случаев врачи прибегают к биопсии. Расскажите об этом, как ее выполняют, как исследуют, за какой период времени пациент получает результаты исследования?

- Одним из сложных для патолога видов биопсии является метод экспресс-биопсии, когда материал забирается в ходе операции. Он применяется в случаях, когда неясен диагноз и необходимо определиться с тактикой дальнейшего оперативного вмешательства. В этом виде биопсии нам дается время 20-30 минут, то есть за это время патоморфолог должен определить природу опухоли и тем самым решить вопрос дальнейшей тактики операций. А для поступивших в отделение биопсийных материалов время от поступления до окончательного ответа занимает 1-2 дня.

Так как ткань опухоли подвержена естественным процессам разрушения, необработанный материал может стать непригодным для дальнейших исследований. В первую очередь с целью обеспечения сохранности биологической ткани проводится ее обработка специальным фиксирующим раствором формалина. После поступления в отделение патоморфологии фиксированного биологического материала для исследования ткань проходит несколько этапов обработки. После этого она заливается в парафин и образец опухолевой ткани становится пригодным для исследования и хранения в течение длительного времени. С парафиновых блоков лаборант изготавливает тонкие срезы на аппарате микротом. Их переносят на стеклопрепараты, которые после окраски специальными красками передаются врачу-патологу для исследования под световым микроскопом и постановке окончательного диагноза.

- Когда была образована патоморфологическая служба ННОЦ, с каких направлений все начиналось и какие направления у лабораторий есть сейчас?

- Патоморфологическая служба нашего центра была создана осенью 2009 года – со дня открытия Национального центра неотложной помощи. На тот момент проводились гистологические и аутопсийные исследования (вскрытия). С открытием в 2019 году Национального научного онкологического центра перед патоморфологами встал вопрос о внедрений иммуногистохимического исследования, который успешно внедрен в этом году. В будущем планируется внедрение молекулярно-генетического исследования для выявления мутаций и определения чувствительности к химиопрепаратам.

- Как в патоморфологической службе ННОЦ решается вопрос дефицита специалистов?

- С каждым годом количество исследований растет и вместе с ним растет нагрузка на патоморфолога, необходимость в специалистах, я думаю будет расти. С внедрением новых методов исследования, таких как иммуногистохимия, от патолога требуется постоянное повышение квалификаций, так как от правильно поставленного патологами диагноза зависит выбор и тактика лечения пациента, а также исход заболевания, особенно в онкологии.

- Какие мероприятия проводят для повышения квалификации медиков в патоморфологической службе ННОЦ?

Врачи патоморфологи нашего Центра проходят ежегодные курсы повышения, которые проводятся на базе медицинских университетов и на базе института усовершенствования врачей, а также постоянно принимают участия в международных научно-практических конференциях, конгрессах, семинарах.

- Что бы Вы сказали о перспективах развития патоморфологической службы в ННОЦ?

- В перспективе развития патоморфологической службы ННОЦ предполагается внедрение нового направления — цифровой патологии. Это работа с цифровыми копиями (сканами) гистологических препаратов, которые посредством специальной интернет-платформы можно передавать неограниченному количеству экспертов. Данная платформа позволяет оперативно получить второе мнение специалистов определенного экспертного класса, как в сложных и спорных случаях. Это поможет избежать врачебных ошибок в постановке патоморфологического диагноза, повысить уровень профессиональной квалификации и, как следствие, позволит лечащим врачам назначить своевременное и адекватное лечение.

- Какой должна быть идеальная модель работы патоморфологической службы в онкоучреждении?

- От патоморфологического заключения в онкологии зависит успех и эффективность лечения, поэтому главный акцент в работе патоморфологической службы должен быть направлен на высокую точность, минимальные сроки выполнения исследований, оснащенность современным оборудованием, позволяющим обеспечить своевременную качественную обработку исследуемого материала и отличную визуализацию его под микроскопом. Это и есть идеальная модель патоморфологической службы в онкологии.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан