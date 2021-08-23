Курс доллара начал неделю со снижения

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 426,66 тенге (-0,47), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 426,9-428,3 тенге, евро – 500,1-502,1 тенге, рос. рубль - 5,77-5,82 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 23 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,71%, составив $63,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре выросли на 1,78% - до $66,34 за баррель.