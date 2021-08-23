Азамат Батыркожа освобожден от должности вице-министра

Батыркожа Азамат Байкуанышулы освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, Азамат Батыркожа родился в 1972 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения им. Ф.Э. Дзержинского, университет "Туран-Астана".

Трудовую деятельность начал в 1995 году в должности спецтехника отдела безопасности в частной компании.

В 1997-1999 гг. работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В разные годы работал в частных компаниях и квазегосударственном секторе, занимал различные должности в министерствах транспорта и коммуникаций РК.

С декабря 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.