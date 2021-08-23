Ваш ДГД: Как подать жалобу на постановление по административным делам

Как обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, каким должно быть содержание жалобы, сроки рассмотрения, права и обязанности подающего жалобу - на эти и другие вопросы отвечает руководитель Юридического управления ДГД по г. Алматы Серик Джумашев в рубрике "Ваш ДГД", сообщает zakon.kz.

Обжалование постановления, вынесенного органом (должностным лицом), в вышестоящем органе

Сегодня я хотел бы напомнить об обжаловании постановлений по делам об административных правонарушениях, то есть в простонародье - штрафах. Обжалование постановления, вынесенного органом (должностным лицом) госдоходов, осуществляется лицом, в отношении которого оно вынесено, либо его законным представителем. Порядок обжалования предусмотрен главой 41-3 КоАП.

Сроки обжалования

Постановление обжалуется в вышестоящий налоговый орган в течение 10 суток с момента получения копии. Если же копия не вручена, то с момента получения посредством почтовой организации.

Но есть немаловажный аспект: если это постановление вынесено по итогам акта налоговой проверки, то есть вам вручено уведомление о результатах налоговой проверки, впоследствии, как правило, в тот же день выносится и постановление, вы его вправе обжаловать в вышестоящий орган в течение 30 суток.

Напомню, часто встречаются ошибки следующего характера. Например, Налоговый кодекс содержит требование, точнее, права на обжалование уведомления, и там предусмотрены 30 рабочих дней, а Кодекс об административных правонарушениях содержит норму 30 суток. То есть по КоАП дни исчисляются сутками, а не рабочими днями. И постановление, как говорится, само себя не обжалует. Если вы обжалуете уведомление в апелляционную комиссию Министерства финансов или в суд, не забудьте в установленный срок - в течение 30 суток - обжаловать данное постановление также в вышестоящий орган либо в суд.

Содержание жалобы

Начнем с того, что жалоба подается лицом, в отношении которого вынесено постановление, либо может быть подписано его законным представителем. Для этого КоАП опять-таки содержит определенные нормы относительно представления юридических и физических лиц. По физлицам это будет адвокат.

В жалобе должны быть указаны непременные атрибуты:

- наименование органа (должностного лица), которому она подается;

- наименование или фамилия, имя, отчество лица, подающего жалобу, его адрес;

- содержание обжалования самого постановления, причины, по которым лицо, подавшее жалобу, считает его неправомерным, незаконным и не согласен с ним;

- четко сформулированная просьба, требование лица, подавшего жалобу.

Также к жалобе вы вправе приложить все необходимые документы, доказательства, которые считаете важными при рассмотрении жалобы на постановление.

Еще один момент: если, например, жалоба на постановление подана вами в вышестоящий орган и непосредственно в суд, то, соответственно, ее будет рассматривать специализированный суд.

Кстати, уже введен в действие новый административный процедурно-процессуальный кодекс. Прошу не путать с нормами Кодекса об административных правонарушениях. Это, во-первых, разные кодексы. Во-вторых, разные суды.

Сроки рассмотрения жалобы

Поданная вами жалоба подлежит рассмотрению в вышестоящем органе в течение 10 суток. Данный срок может быть продлен для выяснения определенных обстоятельств еще на 10 суток, но не более того. То есть процессуальным нарушением будет уже неправомерное действие, например, выход за рамки этих 20 суток.

Обжалование постановления в суде предусмотрено главой 44-1 КоАП, требования к жалобе абсолютно идентичны, госпошлины для обжалования в суд уплачивать нет необходимости, закон не предусматривает такую опцию.

Также важно знать: если вы не доверяете вышестоящему органу, то имеете право обратиться сразу в суд.

Права и обязанности

- В ходе рассмотрения жалобы лицо, подавшее жалобу, имеет право знакомиться с материалами дела, никто не может воспрепятствовать в этом;

- давать объяснения;

- представлять доказательства, заявлять ходатайства, на которые, кстати, должны быть соответствующие определения, ходатайства должны быть рассмотрены;

- представлять интересы лично либо через представителя.

- пользоваться юридической помощью защитника. Это в большей мере относится к физлицам, но закон не запрещает и юридическому лицу обратиться к адвокату и пользоваться юридической помощью в целом.