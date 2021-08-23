Контрабандист попытался перевезти через границу серебро на 16 млн тенге

21 августа на казахстанско-кыргызской границе задержан контрабандный груз, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ РК, пограничники на автомобильном пункте пропуска "Қарасу" в ходе досмотра салона Mercedes-Benz под сиденьем обнаружили тайник.

Там были спрятаны серебряные изделия, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Общий вес брикетов составил 50 кг 516 гр. Предварительная оценочная стоимость изделий составила 16 млн тенге, - уточнили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

Задержанный гражданин и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для проведения дальнейших процессуальных действий, - добавили в пресс-службе.