Контрабандист попытался перевезти через границу серебро на 16 млн тенге

23 августа 2021, 14:45
Фото: пресс-служба КНБ РК

21 августа на казахстанско-кыргызской границе задержан контрабандный груз, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ РК, пограничники на автомобильном пункте пропуска "Қарасу" в ходе досмотра салона Mercedes-Benz под сиденьем обнаружили тайник.

Там были спрятаны серебряные изделия, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Общий вес брикетов составил 50 кг 516 гр. Предварительная оценочная стоимость изделий составила 16 млн тенге, - уточнили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР.

Задержанный гражданин и контрабандный груз переданы в Департамент экономических расследований по Жамбылской области для проведения дальнейших процессуальных действий, - добавили в пресс-службе.

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Публикация от ҚР ҰҚК Шекара қызметі (@shekaraknbkz)


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