В Казахстане будут вести учет объектов исторического загрязнения

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 16 августа 2021 года утверждены Правила выявления, оценки и учета объектов исторического загрязнения, в том числе ведение государственного реестра объектов исторического загрязнения, сообщает zakon.kz.
Историческим загрязнением признается накопленный экологический ущерб, причиненный водам и (или) землям, который возник в результате прежней деятельности, в том числе совокупности воздействий различных видов антропогенной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме.
Для проведения работ по выявлению и оценке объектов исторического загрязнения уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, местные исполнительные органы районов, городов привлекают организации, имеющие лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Для инвентаризации объектов исторического загрязнения используются следующие критерии:
- объект исторического загрязнения не имеет собственника (бесхозяйный объект);
- объект исторического загрязнения находится в государственной, коммунальной собственности;
- объект исторического загрязнения расположен на территории (или к прилегающей территории) действующего субъекта хозяйственной деятельности, но конкретный виновник загрязнения не может быть установлен или не может быть привлечен к ответственности в связи со сроком давности пять лет нанесения загрязнения.
К типам объектов исторического загрязнения относятся:
- территории и акватории или их отдельные участки, на которых выявлены исторические загрязнения;
- бесхозяйные объекты капитального строительства;
- территории, нарушенные в результате хозяйственной деятельности горнодобывающих, горно-перерабатывающих производств;
- территории, загрязненные нефтепродуктами;
- объекты исторического загрязнения обрабатывающей промышленности;
- места хранения (складирования), размещения устаревших пестицидов, удобрений;
- селитебные территории, загрязненные тяжелыми металлами, нефтепродуктами, стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), радиоактивными веществами и другими загрязняющими веществами;
- бесхозяйные места хранения или захоронения отходов производства и потребления (заброшенные полигоны, свалки, золоотвалы, шламонакопители и т.п.).
Как отмечается, информация об объектах исторического загрязнения и потенциально загрязненных местах является прямой или косвенной.
Прямую информацию о загрязненных и потенциально загрязненных объектов исторического загрязнения получают из следующих источников:
- статистические и ведомственные отчеты, отчеты и материалы территориальных подразделений в области охраны окружающей среды, материалы, имеющиеся в распоряжении местных исполнительных органов районов, городов, исследования и материалы, выполненные научными институтами, а также другими учреждениями;
- карты и космические снимки;
- разрешение на строительство, строительная проектная документация;
- решения местных исполнительных органов районов, городов, документы планирования территориального развития;
- материалы проведенных обследований территорий и акваторий;
- материалы, полученные в ходе посещения объекта.
Косвенную информацию получают из публикаций, а также обращений населения, общественности посредством интернет-портала и социальных сетей. Достоверность информации, получаемой об объекте исторического загрязнения косвенным методом проверяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и местными исполнительными органами районов, городов.
Найденные на картах объекты делятся на следующие группы:
- исторические объекты, относящиеся к загрязненной территории (в том числе бывшие заводы, испытательные полигоны, станции, склады и др.);
- объекты, которые могут способствовать распространению загрязнения (включая свалки, карьеры, шламонакопители, золоотвалы и др.).
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 19 августа 2021 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.