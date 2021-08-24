Инновации в строительстве: от Хрустального дворца до ModeX

Покажется странным, но современные технологии позволяют сделать жилье не только лучше, но и дешевле.

Строительство из легких блок-модулей пока не является массовым для Казахстана, но именно оно может стать идеальным примером того, как можно совместить современную архитектуру и дизайн, комфорт, функциональность и экологичность. Кроме того, значительно сокращаются временные затраты на возведение такого жилья.

История блочного домостроения

А ведь строить быстро, но качественно люди стремились всегда. Поэтому неким прообразом модульного строительства смело можно назвать жилища кочевых народов или деревянные избы, собранные без единого гвоздя.

Стандартные модули в том понимании, в каком мы их знаем сегодня, впервые мировая общественность лицезрела в 1851 году в Лондоне на Всемирной выставке, где британский инженер Пэкстон возвел Хрустальный дворец. Это была огромная конструкция площадью более 90 тыс. кв. м., собранная по модульному принципу из стекла и железа.

Хрустальный дворец

Однако бум модульного строительства начался в 50-х годах прошлого века. Обусловлено это было двумя факторами: острой нехваткой жилья в послевоенное время и стремительной урбанизацией населения, когда в города хлынули потоки сельского населения.

Во многих странах запускались специализированные предприятия по производству таких элементов зданий из железобетона, как колонны, балки, фермы, плиты перекрытия, плиты, представляющие собой готовые внутренние или наружные части стен (КПД), и наряду с ними, объемные блок-модули в виде целого помещения или его части (ОБД).

Уже к 70-м годам объемно-блочное строительство стало инновационным и, в то же время, экономичным. Оно характеризовалось внушительной экономией материалов и финансовых ресурсов.

Быстро и уникально

При всей кажущейся простоте модульное строительство порой поражало своей уникальностью. Самым ярким примером модульного или блочного строительства считается жилой комплекс "Хабитат 67" в канадском Монреале, ставший памятником архитектуры. Причем создан этот ЖК был как часть дипломной работы и защиты диссертации известным архитектором Моше Сафди. Проект "Хабитат 67" - подтверждение того, что блочное строительство может нести за собой не только практическую выгоду, но и эстетическое наполнение для городской среды.

Хабитат 67

Фото: wikimedia.org

Башня Накагин в Токио была возведена в 1972 году по проекту архитектора Кисе Курокавы. Блок-модули из железа крепились к жесткому железобетонному стволу высокопрочными болтами. Уникальность этого строения в том, что, по задумке автора, капсулы могут объединяться и даже меняться по мере необходимости.

Возводились жилые модульные дома и в СССР, где были созданы предприятия по производству блок-кухонь, блок-ванн и прочих модулей, благодаря которым темпы строительства жилья оказались колоссальными.

Модульное строительство – новая эра

Однако со временем модульное строительство в уже независимом Казахстане оказалось забытым. Но именно сегодня оно востребовано как никогда. По данным за 2020 год, из 2,3 млн домов в стране почти 40% (более 900 тыс.) введено в эксплуатацию после 1990 года. Свыше 758 тыс. домов – до 1970 года, возраст еще 25 тыс. объектов не установлен. То есть вопрос обновления жилого фонда республики стоит весьма остро.

В Казахстане блочное строительство в современном его понимании представлено проектом ModeX холдинга BI Group. Как рассказывает Асан-Али Жумабаев, директор по развитию бизнеса Nova City, компания нашла лучшие решения для оптимизации традиционных строительных технологий.

Нами было принято решение строить завод индустриально-модульного строительства, который позволит сократить сроки возведения домов без ущерба качеству. Сроки такого строительства - 1 этаж за 3 дня. За счет конвейерного производства удается контролировать соответствие продукции на каждом этапе производства. Технология позволяет поставлять продукцию на стройплощадку на 80% укомплектованной, то есть производить комплексную чистовую отделку и заложить необходимые инженерные коммуникации в условиях предприятия.

Завод модульного строительства ModeX

Что важно в условиях строительства в городе, такая технология экологична – строительный мусор и шумы на строительной площадке отсутствуют.

Некоторые эксперты для оптимизации временных затрат на строительство в качестве альтернативы рассматривают такую инновационную технологию, как 3D-печать. В BI Group также изучали передовой опыт зарубежных стран и пришли к выводу, что нынешние потребности казахстанского рынка и текущие возможности данной технологии не совпадают.

Но развитие инноваций продолжается и, возможно, через несколько лет "напечатать" дом станет не только быстрее, но и выгоднее.