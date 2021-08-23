Выплата каждому казахстанцу 125 тыс. тенге - в Минтруда прокомментировали фейк

В казахстанских соцсетях распространяется очередной фейк. В этот раз о том, что каждому казахстанцу полагается социальная выплата в 125 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

Утверждается, что для этого надо просто пройти по определенной ссылке.

В министерстве труда РК опровергли эту информацию и предупредили граждан, что подобные рассылки могут использоваться злоумышленниками для получения доступа к личным аккаунтам и банковским счетам.

Ни в коем случае не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте там свои личные данные, чтобы не стать жертвой мошенничества. Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. пресс-служба Министерства труда РК

Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.

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