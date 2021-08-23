Более 30 водителей устроили дрифт возле аэропорта Атырау

В ночное время возле аэропорта Атырау собирается молодежь. 22 августа несколько десятков молодых водителей устроили дрифт на прилегающей автостоянке, сообщает zakon.kz.

По словам полицейских, машины совершают опасные для дорожного движения маневры, вредят асфальтовому покрытию, используют приборы наружного освещения, не соответствующие конструкции автомобилей и др.

В связи с этим сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау проводится работа по профилактике и пресечению правонарушений. В частности, за минувшие выходные на данном месте привлечено к административной ответственности более 30 водителей, допустивших правонарушения. пресс-служба МВД РК

В тот же вечер, 22 августа, водитель автомобиля BMW не соблюдал требования безопасности и управлял транспортным средством, не прошедшим техосмотр.

Он привлечен к административной ответственности в соответствии с ч. 1 статьи 595, ч. 1 статьи 630 и ч. 9 статьи 590 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и в сокращенном порядке оштрафован на 17 502 тенге. пресс-служба МВД РК