Китайский марсоход преодолел на Марсе более километра

24 августа 2021, 00:41
Фото: cnsa.gov.cn

Китайский марсоход "Чжужун" преодолел по поверхности Красной планеты более километра, сообщает zakon.kz.

Марсоход "Чжужун" выполнил запланированную 90-дневную программу исследований 15 августа, передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении (CNSA).

"Чжужун" оснащен рядом приборов для исследований Марса - георадаром, магнитометром, метеорологическими приборами, панорамными и многоспектральными камерами.

В рамках исследований ровер должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.

В июле 2020 года Китай отправил первую автоматическую миссию на Марс "Тяньвэнь-1". В мае 2021 года от орбитального аппарата миссии отсоединился посадочный модуль, доставивший на поверхность планеты марсоход "Чжужун".


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