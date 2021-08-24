Что изменится в правилах предоставления отсрочки и освобождения от службы в армии

Министерство обороны РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва" и Правила оказания государственной услуги "Освобождение граждан от призыва на воинскую службу", сообщает zakon.kz.

Так, для предоставления отсрочки от призыва услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения председателю призывной комиссии.

Председатель призывной комиссии рассматривает заявление о предоставлении отсрочки с приложенными электронными копиями документов в течение одного рабочего дня и направляет на рассмотрение членам комиссии.

Члены комиссии также в течение одного рабочего дня рассматривают заявление и согласовывают решение о предоставлении отсрочки от призыва либо отказывают в оказании государственной услуги.

Председатель призывной комиссии в течение одного рабочего дня рассматривает результаты согласования членов комиссии и выносит заключение о предоставлении отсрочки от призыва в форме электронного документа, либо уведомление об отказе в форме электронного документа.

При представлении заявителем неполного пакета документов или отсутствии сведений, необходимых для оказания госуслуги, заявителю направляют уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов.

Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет один рабочий день со дня получения уведомления заявителем.

При вынесении решения об отказе в оказании госуслуги заявителя в течение одного рабочего дня уведомляют о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности выразить свою позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее трех рабочих дней со дня уведомления.

В общей сложности на оказание госуслуги отводится 10 дней.

При освобождении граждан от призыва на воинскую службу применяется аналогичный алгоритм.

Перечень документов, необходимых для оказания госуслуги:

1. Гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории РК вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи:

заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера заявителя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

электронная копия документа, подтверждающего о нахождении на иждивении призывника следующих членов семьи:

отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами первой или второй группы

братья, сестры, являющиеся инвалидами первой или второй группы или не достигшие восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии родителей;

мать (отец), которая (который), кроме призывника, имеет одного и более детей, являющихся инвалидами первой или второй группы или не достигших восемнадцатилетнего возраста, и воспитывает их без мужа (жены);

мать (отец), которая (который) имеет на своем иждивении одного и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами первой или второй группы, и содержит их без мужа (жены);

один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом первой или второй группы, и воспитывает, кроме призывника, одного и более детей до восемнадцати лет;

один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.

2. Гражданам, имеющим на своем иждивении ребенка (детей), воспитываемого без матери:

заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);

электронная копия постановления местного исполнительного органа об опекунстве (только для граждан, признанных опекунами над детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей).

3. Гражданам, имеющим на своем иждивении лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы:

заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления); электронная копия постановления местного исполнительного органа об опекунстве.

4. Гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей:

заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа;

электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления).

5. Гражданам, получающим образование, на период обучения:

заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа;

электронная копия справки из организации образования, подтверждающая обучение.

6. Гражданам по состоянию здоровья:

заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа;

электронная копия выписки из книги протоколов районной (городской) медицинской комиссии о признании призывника временно негодным к воинской службе.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен до 7 сентября.