Что изменится в правилах предоставления отсрочки и освобождения от службы в армии

24 августа 2021, 10:22
Фото: zakon.kz / Максим Золотухин

Министерство обороны РК подготовило приказ, которым вносятся изменения в Правила оказания государственной услуги "Предоставление отсрочки от призыва" и Правила оказания государственной услуги "Освобождение граждан от призыва на воинскую службу", сообщает zakon.kz.

Так, для предоставления отсрочки от призыва услугодатель в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передачу для исполнения председателю призывной комиссии.

Председатель призывной комиссии рассматривает заявление о предоставлении отсрочки с приложенными электронными копиями документов в течение одного рабочего дня и направляет на рассмотрение членам комиссии.

Члены комиссии также в течение одного рабочего дня рассматривают заявление и согласовывают решение о предоставлении отсрочки от призыва либо отказывают в оказании государственной услуги.

Председатель призывной комиссии в течение одного рабочего дня рассматривает результаты согласования членов комиссии и выносит заключение о предоставлении отсрочки от призыва в форме электронного документа, либо уведомление об отказе в форме электронного документа.

При представлении заявителем неполного пакета документов или отсутствии сведений, необходимых для оказания госуслуги, заявителю направляют уведомление с указанием, каким требованиям не соответствует пакет документов.

Срок приведения в соответствие указанных в уведомлении документов составляет один рабочий день со дня получения уведомления заявителем.

При вынесении решения об отказе в оказании госуслуги заявителя в течение одного рабочего дня уведомляют о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности выразить свою позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее трех рабочих дней со дня уведомления.

В общей сложности на оказание госуслуги отводится 10 дней.

При освобождении граждан от призыва на воинскую службу применяется аналогичный алгоритм.

Перечень документов, необходимых для оказания госуслуги:

1. Гражданам, занятым уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном обеспечении, при отсутствии близких родственников или других лиц, проживающих на территории РК вместе с ними или отдельно, обязанных по закону содержать указанных членов семьи:

  • заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера заявителя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
  • электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);
  • электронная копия документа, подтверждающего о нахождении на иждивении призывника следующих членов семьи:
  • отец, мать, жена, а также дедушка и бабушка при отсутствии родителей призывника, достигшие пенсионного возраста или являющиеся инвалидами первой или второй группы
  • братья, сестры, являющиеся инвалидами первой или второй группы или не достигшие восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии родителей;
  • мать (отец), которая (который), кроме призывника, имеет одного и более детей, являющихся инвалидами первой или второй группы или не достигших восемнадцатилетнего возраста, и воспитывает их без мужа (жены);
  • мать (отец), которая (который) имеет на своем иждивении одного и более одиноких родственников (отца, мать, брата, сестру), являющихся нетрудоспособными по возрасту или инвалидами первой или второй группы, и содержит их без мужа (жены);
  • один из родителей, который содержит на своем иждивении второго, являющегося инвалидом первой или второй группы, и воспитывает, кроме призывника, одного и более детей до восемнадцати лет;
  • один из членов семьи, имеющий инвалидность, и в которой призывник является единственным ребенком мужского пола.

2. Гражданам, имеющим на своем иждивении ребенка (детей), воспитываемого без матери:

  • заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
  • электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления);
  • электронная копия постановления местного исполнительного органа об опекунстве (только для граждан, признанных опекунами над детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей).

3. Гражданам, имеющим на своем иждивении лиц, у которых они находились на воспитании и содержании не менее двух лет в связи со смертью своих родителей или лишением их родительских прав, или осуждением судом к лишению свободы:

  • заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
  • электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления); электронная копия постановления местного исполнительного органа об опекунстве.

4. Гражданам, состоящим в браке и имеющим одного и более детей:

  • заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа;
  • электронная копия акта обследования семейного положения (выдается местным органом военного управления).

5. Гражданам, получающим образование, на период обучения:

  • заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа;
  • электронная копия справки из организации образования, подтверждающая обучение.

6. Гражданам по состоянию здоровья:

  • заявление на оказание госуслуги в форме электронного документа;
  • электронная копия выписки из книги протоколов районной (городской) медицинской комиссии о признании призывника временно негодным к воинской службе.

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен до 7 сентября.


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