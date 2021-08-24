Представители каких знаков зодиака чаще всего жалуются на жизнь

Астрологи рассказали о тех, чья жизнь похожа на драматическую пьесу без антракта, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание "Пятый канал", довольно часто наши знакомые жалуются на жизнь. Некоторые знают меру, а другие устраивают настоящую драматическую пьесу без антракта. Для кого-то это одноразовый способ избавиться от накопившегося стресса, а для кого-то - стиль жизни.

Раки

Они не ставят себе цели - пожаловаться на жизнь во что бы то ни стало. Просто иногда их эмоции начинают бурлить внутри, и Раки стремятся выплеснуть их наружу. Если этого не сделать, представителю этого знака зодиака грозят катастрофические последствия. Для них жалобы - это нечто вроде сеанса разгрузочной психотерапии. При этом, если Раки действительно захотят, они вполне могут сдерживать свои эмоции в неподходящих для этого ситуациях.

Скорпионы

Им тоже не хочется заваливать близких своими жалобами. Но что делать, если все идет совсем не так, как им бы этого хотелось?! Эмоциональные, экспрессивные лидеры по натуре - они просто не могут сдержаться. Им сложно смириться с тем фактом, что в жизни не всегда все идет по плану. Ответной реакцией на это обычно бывает нескончаемый поток жалоб.

Стрельцы

Чаще всего это позитивные и жизнерадостные люди. Однако иногда Стрельцы теряют из виду границу, на которой нужно бы остановиться, и начинают болтать обо всем, что придет в голову. К несчастью, жалобы входят в этот список. Во время высказывания своего недовольства по какому-либо вопросу Стрельцы не скупятся на крепкое словцо и не заботятся о последствиях откровений. Для них жалобы - просто еще один способ высказать свою точку зрения.

Водолеи

Они эмоционально закрытые, даже замкнутые существа. Жалобы - это крохотная малость, которую они могут себе позволить. Чаще всего речь идет не о реальном недовольстве, а о способе самовыражения. Благодаря жалобам Водолеи могут продемонстрировать свои знания и эрудицию. Например, они могут возмутиться поведением какого-либо исторического персонажа или посетовать на события, происходящие в обществе. Для Водолея жалоба - способ привлечь внимание к собственной персоне.

Читайте также:

Что говорит о человеке месяц его рождения