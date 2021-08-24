"Правительство для граждан" в два раза повысило зарплату операторам контакт-центра

Госкорпорация "Правительство для граждан" продолжает работу над повышением качества и эффективности работы своих сотрудников. Для того, чтобы мотивировать сотрудников, с 1 июля Госкорпорацией был запущен пилотный проект по сдельно-премиальной схеме оплаты труда операторов отделов Единого контакт-центра 1414.

В нем принимают участие 106 операторов из отделов call-центра в г. Нур-Султан, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

По новой системе участники пилотного проекта получили возможность зарабатывать больше в зависимости от качества своей работы. При этом у них есть фиксированный минимальный оклад, который они получат при выполнении среднего дневного показателя, - 90 звонков в день. За каждый следующий звонок выше среднего показателя начисляется дополнительная оплата.

Если раньше операторы контакт-центра получали на руки оклад в 90 тысяч тенге, то по новой системе у них есть возможность зарабатывать в два раза больше. По новой системе максимальный размер оклада составляет 170 тысяч тенге до вычета налогов. По итогам первого месяца пилотного проекта 61 оператор из 106 достигли максимального уровня, а еще 25 человек выполнили норматив и получили повышенную зарплату. Мы уже видим первые результаты новой системы - средняя производительность труда операторов, принимающих участие в "пилоте", выросла на 114%. Если раньше один оператор принимал 62 звонка в день, то теперь - 133 звонка. Пилотный проект еще продолжается, - сказал председатель правления госкорпорации Адил Кожихов.

С 1 апреля 2021 года АО "Национальные информационные технологии" передало Единый контакт-центр 1414 в ведение Госкорпорации "Правительство для граждан". Для снижения нагрузки на сотрудников были открыты дополнительные офисы ЕКЦ в Петропавловске, Кокшетау, Кызылорде и Костанае. Появился онлайн-мониторинг действий операторов, возобновлена работа голосового робота, введена омниканальная платформа, проведено дополнительное обучение операторов.

Ежемесячно в контакт-центр по вопросам получения государственных услуг через центры обслуживания населения и электронный портал eGov.kz поступает 1,5 млн звонков. С 1 июля контакт-центр 1414 принимает звонки и по вопросам социально-трудовой сферы. Ранее по этим вопросам необходимо было обращаться на короткий номер 1411.